Arturo Callejo- julio 15, 2020.

El diputado del Edomex, Tanech Sánchez Ángeles, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización en la 60 legislatura mexiquense, pedirá al OSFEM, revise la ejecución del Programa de Apoyo al Desempleo, pues consideró que fue una burla la convocatoria abierta solo por 20 horas vía electrónica, por lo que el sistema tuvo fallas para el registro de la gente.

“Si el programa va orientado para apoyar a 50 mil mexiquenses que han perdido su trabajo en esta contingencia derivada de la pandemia, cada minuto debieron haber registrado más de 40 personas simultáneamente en esa plataforma, para cubrir los números que dice el gobierno del estado, obviamente eso no ocurrió”, sostuvo el legislador de Movimiento Regeneración Nacional.

A esto se sumó, dijo, que el sistema tuvo retrasos y en numerosas casos el solicitante al intentar ingresar sus datos aparecía notificación de que ya lo habían realizado cuando no era así.

“Es una burla porque con bombo y platillo viene el gobernador al municipio de Tlalnepantla como si fuera una dádiva política, cuando el gobierno del estado no quería promover este seguro de desempleo y ahora que lo hace, lo hace mal, se burla de la gente abriendo una convocatoria durante 20 horas, donde obviamente no se registraron 50 mil mexiquenses”, abundo Sánchez Ángeles.