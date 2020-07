Hoy Estado de México – julio 10, 2020

La conductora Kristal Silva anunció que, tanto ella como su pareja sentimental, dieron positivo al COVID-19, luego de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y cuerpo cortado.

Desde su casa y de muy buen humor, la ex reina de belleza confirmó la noticia a través de un enlace hecho en el programa matutino Venga la alegría, del que forma parte.

La conductora señaló que, luego de que su novio Luis Ángel, con quien vive desde hace varios años, manifestara síntomas, optó por dejar de asistir al matutino y hacerse al día siguiente la prueba de laboratorio, la cual arrojó un resultado positivo.

«Me siento bien, un poco estresada porque el virus es nuevo y no sabemos qué es lo que pasa, a veces me duele la cabeza, pero luego se me pasa, aunque mi novio se siente más cansado y eso es lo que me da fuerzas y energía para estar bien y que ambos salgamos adelante», dijo.