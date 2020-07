Isaac Ramírez – julio 22, 2020

Luego de que el Gobierno de Coacalco informara que recuperó el Deportivo de Villa de las Flores, el alcalde Darwin Eslava Gamiño confirmó que su administración tendrá que indemnizar a la empresa «Xico por la salud y la educación», como parte de la conciliación que llevó a cabo, aunque no precisó a cuánto asciende el rescate de este espacio público.

El edil recordó que la concesión para la explotación de este deportivo se entregó en julio de 2015, en la administración del priísta David Sánchez Guevara, quien otorgó el uso de suelo de este espacio para que la empresa construyera un nuevo deportivo municipal, con la oportunidad de explotarlo hasta por 25 años, aun cuando los gobiernos locales no pueden establecer este tipo de contratos por un periodo mayor al de la gestión o, de lo contrario, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados del Edomex.

«Este proceso se hizo por un periodo de 25 años de manera irregular, sin pasar por la legislatura local, pues se aprueba un contrato mal hecho que traspasa la administración local y mal planteado desde lo legal. Es un símbolo de corrupción de aquellos tiempos en los que las cosas se veían como un negocio privado y se aprovechaban a título personal, aunque eso implicó que la ciudadanía perdiera un espacio que era de todos», sostuvo.

Darwin Eslava explicó que, después de sostener varias pláticas con los representantes legales de la empresa, su administración decidió desistir de cualquier procedimiento o demanda legal contra Xico, a pesar de que ésta incumplió con la concesión, pues ni rehabilitó el espacio y lo mantuvo cerrado por varios años, impidiendo el disfrute de los coacalquenses, bajo el pretexto de que los gobiernos locales no le brindaron el apoyo necesario.





Aunque aclaró que las demandas que interpuso la empresa ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de los ex funcionarios de esa administración y responsables de la concesión, se mantienen por la vía jurídica y sin la intervención de su gobierno.

«El propósito era recuperar el terreno, tener la posesión legal del predio, por lo que esta nueva administración llega a un buen término con la empresa para atender este tipo de demanda y por eso logramos que nos lo regrese. Vamos a empezar a trabajar en la rehabilitación del espacio; estamos en la evaluación de los proyectos que teníamos desde el inicio para poderlos arrancar, pero ha transcurrido tanto tiempo que algunas de las empresas han dicho que ya no están interesadas, pues mucha gente quedó descapitalizada a partir de la pandemia», mencionó.

El alcalde de Coacalco reconoció que, hasta ahora, no existe interés por parte de una nueva empresa para rehabilitar este deportivo, debido al antecedente con el que se cuenta, aunque no descartó que si lo hubiera, se pudiese hacer una nueva concesión; no obstante, consideró que un proceso de este tipo pudiera ampliar los tiempos de reapertura que no son del interés de su gobierno.

Puntualizó que el objetivo es reabrir este espacio cuanto antes, incluso, antes de que finalice el año, por lo que destacó que la Dirección de Obras Públicas trabaja en diversos proyectos que, ante el desinterés de la Iniciativa Privada, podría financiar la administración municipal.