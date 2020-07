Arturo Callejo – julio 27, 2020.

De marzo pasado y hasta finales de julio, las arcas municipales de Toluca registran una caída promedio del 90 por ciento en sus recaudaciones correspondientes al pago de predial, agua potable, cambio de uso de suelo y licencias de permisos de funcionamiento, derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19.

A ello, se suma un recorte de mil 500 millones de pesos en el presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados, el cual pasó de más de cinco mil millones de pesos a solo tres mil 500 millones, aunque el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez descartó que esto implique que se vean afectados los servicios básicos como seguridad, obra pública y programas sociales.

«Ante este escenario, existe un recorte salarial del 18 por ciento a los servidores públicos de primer nivel y del 12 por ciento a los de segundo nivel. Yo, en lo personal, me mantengo en la posición de no hacer efectiva ninguna de mis prestaciones económicas, estoy en ceros desde hace meses y hemos reducido considerablemente todo tipo de gastos, prácticamente, cada quien está pagando su celular, hemos tratado de generar una política de austeridad, no hay pago de comidas y cenas, cualquier lujo, cualquier exceso que haya sido común en cualquier ejercicio anterior ha quedado completamente anulado”, enfatizó el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.