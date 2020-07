Manuel López – julio 10, 2020

A casi un año del inicio de la construcción de un santuario nacional para la preservación de especies en peligro de extinción en el municipio de Valle de Chalco, en el Edomex, el predio luce abandonado y sin avances en el proyecto.

Con hierba crecida y sin la presencia de ninguna autoridad municipal, el espacio ubicado a un costado del panteón municipal, se encuentra en total descuido y sin fecha para recibir a especies endémicas de México en riesgo de desaparecer.

Y es que lejos de recibir a los ejemplares, en las inmediaciones del parque solo se observa la llegada de cortejos fúnebres con víctimas del nuevo coronavirus provenientes de municipios vecinos como Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz.

«Ya ni me acordaba. Si hubo algo de un parque o algo así pero ya nadie vino. Todo está como siempre. Solo la gente que viene al panteón a enterrerar a sus difuntos . Pero de ahí en fuera no hay nada ahí adentro. Está solo», reconocieron vecinos.

La obra fue anunciada por el exalcalde, Francisco Tenorio Contreras, junto con organizaciones ambientales en el mes de octubre del año 2019, pero tras el asesinado del edil morenista al término de una gira de trabajo, el proyecto quedó en el limbo.

«Ya no hay nada. Nunca hubo algo. Segun sabemos que ya no se va a hacer, pero si era algo bueno para que haya vida aquí porque no hay nada.», agregaron los colonos.