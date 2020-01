Video: Policías asaltan y golpean a un automovilista en Ecatepec

Isaac Ramírez – enero 18, 2020

Durante la madrugada, tres policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México habrían secuestrado, golpeado y asaltado a un hombre que circulaba a bordo de su vehículo sobre la Avenida Central, en Ecatepec.

De acuerdo con el testimonio del afectado, identificado como Saúl “N.”, los uniformados le habrían marcado el alto sobre la citada avenida, a tan solo 50 metros de la Avenida Primera de Mayo; sin embargo, al cuestionarles el motivo de la solicitud, los oficiales lo obligaron a descender del vehículo, presuntamente, argumentando un actitud sospechosa, lo que los llevó a forcejar y golpear al automovilista y a usar un perro bóxer, quien le habría provocado una lesión de tres centímetros en la frente.

Me subieron a su unidad a golpes y me trajeron a bordo como cinco minutos, de Las Américas a una calle antes de la Vía Morelos. Solo me dijeron que me iban a hacer una revisión y yo les pregunté que por qué querían hacerla, a lo que respondieron: bájese o está ocultando algo o qué”, relató el afectado.