Video: Impactante choque entre camión y helicóptero en plena autopista

Hoy Estado de México – enero 21, 2020

Una falla en el cálculo provocó que el conductor de un camión se impactara contra las hélices de una aeronave de la Policía en plena carretera.

Los hechos ocurrieron en Brasil, cuando un helicóptero aterrizó en medio del tráfico, durante un operativo contra la delincuencia.

La zona donde descendió la aeronave no fue acordonada y no se observa ningún tipo de señalamiento, por lo que el camionero no se percata de lo cerca que quedan las hélices de su unidad.

Al hacer la maniobra en ese punto, las hélices del aparato en funcionamiento quedan destrozadas, igual que el toldo del camión.

Dos personas resultaron heridas, pero ninguno de gravedad, aunque las imágenes resultan bastante aparatosas.

Camión-choca-contra-helicóptero

