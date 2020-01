Video: Danna Paola se defiende de participantes de la Academia que la llamaron cul**a

Hoy Estado de México – enero 06, 2020

Soberano escándalo se ha armado en el reality show La Academia de Azteca Uno, pues uno de los participantes llamó cule*a a la juez Danna Paola sólo por no saludarlo en el elevador.

Esto ocurrió durante una plática entre Gibrán y Francely, quienes dijeron que Danna Paola era una cule** debido a las críticas que ésta le daba a sus participaciones en el escenario.

Al término de la participación de Gibrán, Danna Paola le dijo que su participación había sido la mejor de todas y que había crecido mucho, pero culminó diciendo irónicamente que eso no era cierto y que eso sólo era lo que él quería escuchar.

¿“Así no soy cul**a contigo? preguntó la actriz al concursante, a quien le dijo que ella no era su mamá para decirle que estaba perfecto.

«Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer», le dijo Danna Paola a Gibrán.