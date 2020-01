Tras 8 intentos de desalojo, negocian reubicación de casa-hogar en Naucalpan

Isaac Ramírez – enero 27, 2020

Luego de ocho intentos de desalojo por parte de la empresa Residencias Modernas S.A. de C.V., filial de Frisa, el Ayuntamiento de Naucalpan negocia con los responsables de la casa-hogar San Luis Gonzaga y del Centro de Autismo Autismax, una posible reubicación de estas instituciones de asistencia privada en la que participarían los gobiernos estatal y municipal, además de la constructora, con la intención de que ésta última pueda obtener los terrenos que ha disputado en los últimos años.

“Hemos estado trabajando con las familias y, sobre todo, con las asociaciones que están al frente del cuidado de estos niños, para llegar a un acuerdo en el sentido de que no haya un desalojo como tal, sino que sea más bien una reubicación y que se les tenga un espacio digno a estas personas, sobre todo, porque tienen un nivel de discapacidad, requieren cuidados permanentes y duermen ahí”, indicó la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles.

La edil informó que, en los últimos días, se han sostenido pláticas con los representantes de ambas instituciones, en las que también participa el gobierno estatal, con la intención de que acepten la reubicación en la zona de Tepetatal, ubicada en la parte alta de esta demarcación, donde las familias y las personas con parálisis cerebral y autismo contarían con un espacio digno, similar al que hoy tienen en Ciudad Satélite.

Detalló que, como parte del acuerdo inicial al que llegarían las partes, su administración se comprometería a donar el predio, mientras que la empresa Residencias Modernas se encargaría de la edificación de las nuevas instituciones y el gobierno estatal donaría el equipo necesario para los pacientes de la casa-hogar San Luis Gonzaga y de Autismax.

Al respecto, el fundador de Autismax, Manuel Espejo Rodríguez, lamentó que, con esta propuesta, la administración municipal esté renunciando al derecho que le corresponde sobre la posesión de este predio que le fue donado por el gobierno estatal hace 35 años para la instalación de esta casa-hogar.

Aseveró que, si bien han participado en las mesas de trabajo a las que ha convocado el gobierno municipal en los últimos días, la propuesta de la reubicación se ha tomado como una última opción para garantizar el bienestar de los pacientes de ambas instituciones; sin embargo, dijo, el compromiso de la administración local es seguir peleando legalmente por la propiedad del predio para evitar la pérdida de éste a favor de un particular.

Espejo Rodríguez aseveró que los padres de familia y los encargados de la institución no aceptarían una reubicación en un sitio alejado, que no cuente con las vías de comunicación y medios de transporte adecuados y no brinde las condiciones óptimas para los niños y jóvenes que se atienden en este sitio, por lo que será el último recurso que aprobarán, ya que hacerlo impactaría en la operación de ambos, ya que la casa-hogar recibe donaciones de los fraccionamientos aledaños que difícilmente tendrán en otro lugar de Naucalpan.

Por su parte, la presidenta de la organización Damas y Solidarios de Lomas de Bellavista, Etelvina Gil González, aseveró que los vecinos no permitirán que exista un cambio de uso de suelo en este espacio, pues actualmente el predio está dado de alta como equipamiento urbano y se tendría que hacer un ajuste a uno de uso habitacional, para que Residencias Modernas o el Grupo Frisa puedan edificar un complejo habitacional como lo tienen proyectado desde que inició el proceso para recuperarlo.

Señaló que de aprobarse, la alcaldesa Durán Reveles y su administración cometerían una falta grave que, incluso, podría alcanzar al gobernador Alfredo del Mazo, por permitir que los pequeños pierdan un espacio que ha sido su hogar por casi 35 años, para beneficiar a un particular, al tiempo en que impactarían aún más esta zona del Valle de México que ya se encuentra saturada de vehículos, comercios y viviendas.

