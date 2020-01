Todo listo, todo preparado para que «La Changa» lleve su ritmo a Barcelona

Hoy Estado de Mexico – enero 16, 2020

Desde el barrio bravo de Tepito, el sonido “La Changa” se hará presente en un importante festival de Barcelona, España, donde pondrá a todos a bailar salsas, cumbias y guarachas.

“Todo listo, todo, todo preparado para esta noche ‘la Cha Cha Cha-Changa’”, será el saludo triunfal con el que Ramón Rojo Villar, fundador de este sonido, arrancará su participación en el 20 aniversario del Primavera Sound que se realizará en ese país del viejo continente.

Ahí compartirá el escenario con Lana del Rey, The Strokes, Iggy Pop, Massive Attack, y Beck.

La Changa inició en el años de 1968 y hoy es un referente para la música sonidera del país

“Parece que fue ayer cuando empecé, no han pasado por mí los años porque la música es tan enorme, tan grande, que no me di cuenta que pasó tanto tiempo y todavía estamos aquí respirando y poniendo a bailar’’, dijo Rojo Villar en entrevista para un canal de música grupera.