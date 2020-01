Sedagro “olvida” entregar 180 mdp a los campesinos del Edomex durante 2019

Arturo Callejo – enero 13, 2020

En el ciclo de siembra que termina en las próximas semanas, los campesinos del Estado de México jamás recibieron 180 millones de pesos para comprar insumos, como semilla mejorada y fertilizantes, los cuales fueron etiquetados para presuntamente beneficiar a alrededor de 60 mil hectáreas del agro mexiquense, lo que llevó a la gente dedicada a esta actividad a endrogarse con proveedores para sacar adelante sus cultivos.

A pesar de que los recursos fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2020, los fondos para el campo no fueron bajados a los campesinos por parte de Darío Zacarías Capuchino, quien era el secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) y, actualmente, es el secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, instituto político que impulsó al gobernador Alfredo del Mazo Maza y cuya principal promesa de campaña para este sector, fue poner a la vanguardia nacional el campo mexiquense.

“Dice la secretaria actual (Rocío Díaz Montoya) que va a honrar la palabra del gobernador, yo no sé cómo se puede honrar la palabra, si los recursos que se le destinaron al campo, no se entregaron. El año ya se acabó, cómo se puede honrar la palabra del gobernador, si no los entregaron cuando se necesitaban. Estamos en plena cosecha, supóngase que usted consiguió esos insumos y ahorita se los cobran con intereses, pues ya no alcanzan para lo que eran”, aseveró el presidente de la Federación de Productores de Maíz en el Estado de México, Everardo Lovera Gómez.