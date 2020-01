Se acabó el Seguro Popular y ahora en los hospitales cobran hasta 500 pesos al día a los pacientes

El Seguro Popular terminó y a partir del 1 de enero entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar, pero los servicios han dejado de ser gratuitos, así lo aseguran familiares de pacientes que se encuentran internados en hospitales de la capital del país.

En el Hospital General de México, los familiares señalan que a partir del primer día de este año el costo de hospitalización pasó de 88 pesos a 500 por día, además de que han tenido que comprar los medicamentos que les suministran.

Pero las malas noticias no terminan ahí, pues los pacientes que deben ser operados han recibido la noticia de que deberán pagar la cirugía porque el Instituto de Salud para el Bienestar no cubre esos servicios, inclusive a algunos familiares de pacientes fallecidos se les ha condicionado la entrega del cuerpo de su paciente hasta que paguen la enorme cuenta del hospital, inclusive los estudios que se tenían programados, aunque ya no se les hayan realizado debido a la muerte del paciente.

En el Hospital Pediátrico de Coyoacán la situación no es distinta, pues los padres de familia deben de comprar los medicamentos que el personal médico les suministra a los pacientes e inclusive el suero.

Una madre de familia señala que deberá conseguir de 50 a 70 mil pesos para pagar la cirugía que le realizaron a su pequeño hijo, pues el trabajador social le informó que ya no hay Seguro Popular y el actual programa no cubre el costo de la operación.

En tanto, en el hospital de Xoco algunos pacientes tienen que irse, por sus propios medios a otras clínicas, porque faltan médicos especialistas, no hay cirujanos, ni quirófano disponible para operaciones.

Los familiares de pacientes exigen que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de otorgar servicios de salud gratuitos en los Hospitales públicos del país, pues hasta el momento todos los costos de los servicios han aumentado de manera considerable.

