Reviran a municipios, licencias provisionales para la apertura de comercios son ilegales

enero 28, 2020

A pesar de que los alcaldes de Huixquilucan y Tlalnepantla, Enrique Vargas del Villar y Raciel Pérez Cruz, respectivamente, señalaron que sus administraciones no obstaculizarán la llegada de inversiones debido a los retrasos que se registran en la entrega de los Dictámenes Únicos de Factibilidad (DUF) por parte del Gobierno del Estado de México, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMex) afirmó que las licencias provisionales que estas administraciones están entregando no son legales y sobrepasan las facultades de dichos gobiernos.

El director general del INVEAMex, Luis Miguel Sánchez López, indicó que es necesario que los establecimientos de mediano y alto impacto cuenten con el Dictamen Único para poder funcionar, pues no es suficiente con las licencias de funcionamiento provisionales que expiden los ayuntamientos mexiquenses hasta por un periodo de tres meses, principalmente, en los negocios relacionados gasolineros, de bares y restaurantes y en materia de salud.

Señaló que la intención del gobierno estatal no es atentar contra el sector empresarial ni con la generación de empleos; sin embrago, la creación de éstos se debe hacer en el marco de la legalidad y no rebasando facultades que no están establecidas en el bando municipal, en el Código Administrativo o en la ley.

El funcionario estatal ejemplificó que, en municipios como Huixquilucan, desde diciembre se han realizado 20 operativos en zonas comerciales como Interlomas, donde se han clausurado 10 establecimientos que no cumplen con la documentación necesaria para seguir operando, principalmente, con el DUF.

Detalló que estos operativos forman parte de un total de 67 mil visitas autorizadas que ha realizado el INVEAMex en el último año, en donde fueron clausurados 150 negocios en toda la entidad, luego de que agotaron su garantía de audiencia, siendo la mayoría del sector restaurantero y gasolinero, por no garantizar las condiciones de sanidad necesarias.

Puntualizó que la mayoría de los establecimientos que incumplieron con la normatividad en la materia y que carecían de los permisos para operar, se encuentran en los municipios de Atizapán, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

En septiembre de 2019, los alcaldes de Huixquilucan y Tlalnepantla aseguraron ante un grupo de empresarios que sus administraciones han permitido el funcionamiento de algunos negocios aún sin contar con el DUF, pues no se le pueden poner trabas a la inversión.

