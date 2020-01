Restringen acceso al Nevado de Toluca y piden extremar precauciones

Arturo Callejo – enero 21, 2020

Tras las bajas temperaturas el volcán Xinantécatl se copó de nieve, espectáculo natural que no se veía desde hace tres años, por lo que las personas de comunidades aledañas volvieron a encender sus fogones para aminorar el intenso frío de la región que llegó hasta los menos seis grados centígrados a la intemperie.

Ante esta intensa nevada, las autoridades estatales cerraron las carreteras que conducen a los municipios de Temascaltepec y Sultepec, ya que el grosor de la nieve no permitía el tránsito y había riesgo de algún accidente, aunque en el transcurso del día fue abierto el tramo carretero de Temascaltepec.

En tanto, sobre la entrada al Nevado de Toluca, las autoridades del municipio de Zinacantepec pusieron puestos en los que ofrecían pan y bebidas calientes, a fin de que los visitantes a la montaña mexiquense tuvieran contener las bajas temperaturas.

Hasta el momento, las autoridades estatales y municipales, no reportan incidentes mayores, solo que sí recomiendan a los paseantes al Nevado de Toluca, no separarse de los grupos con los que vayan, pues existe riesgo de extravío; no tomar rutas que no estén marcadas por los mismos cuerpos de auxilio; ir bien abrigados; no llevar mascotas; llevar calzado apropiado para la montaña y sobre todo, no ingerir bebidas embriagantes.

