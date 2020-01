Regresó dos millones de pesos que se encontró y lo recompensaron con una pala

Hoy Estado de México – enero 16, 2020

La honradez de este hombre es ejemplar, pues ¿quién no quisiera encontrarse unos cuantos miles de pesos para poder salir de deudas o salir de la cuesta de enero?

Resulta que un hombre en Argentina, identificado como Luis Spahn, encontró cheques, endosados, cuando viajaba en la ruta 70, rumbo a Santa Fe.

Al llegar a su casa los revisó y encontró que su valor superaba los dos millones de pesos argentinos.

El subcontratista de la empresa Telecom, decidió regresar los cheques a la empresa que los endosó, por lo que fue recompensado.

La empresa que perdió los cheques se encarga de la venta de herramientas, por lo que para premiar la honradez del hombre le regalaron una pala.

«Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me traigan algo y aparecieron con una pala», relató Spahn.