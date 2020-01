Reanudan audiencia por la muerte de la perrita «Mati» en Nezahualcóyotl

Manuel López – emero 15, 2020

Esta mañana, protectores de animales se manifestan frente a los juzgados penales de Neza-Bordo, previo a la reanudación de la audiencia contra Martín «N.», acusado de violar a la perrita Mati, en Nezahualcóyotl, lo que terminó con la vida del can.

El pasado sábado, un Juez de Control otorgó la duplicidad del término para determinar la situación jurídica de Martín «N.», por el delito de maltrato animal, luego de que fuera sosprendido abusando sexualmente de la cachorra criolla al interior del autolavado para el que trabajaba el agresor.

«Un animal no puede defenderse; si tú estas disfrutando de su dolor, disfrutando con la tortura, te gusta ver cómo está sufriendo ese animal, entonces, no eres un ser humano, eres un monstruo. No te conviertas en un mártir qué violó y golpeó a Mati provocándole la muerte», expresaron los manifestantes.