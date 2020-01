¿Quién asumirá el Ayuntamiento de Ocuilan, tras la muerte de Félix Linares?

Arturo Callejo – enero 04, 2019

A unas horas del fallecimiento del presidente municipal de Ocuilan de Arteaga, Félix Alberto Linares González, los integrantes del Cabildo se encuentran a puerta cerrada para definir quién ocupará el cargo, aunque la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que quien debe asumir las riendas del Ayuntamiento es el presidente municipal suplente que quedó registrado ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Vicente Rivera Fuentes.

De acuerdo con el Artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal, las faltas definitivas de los miembros del Ayuntamiento, serán cubiertas por los respectivos suplentes; sin embargo, si éstos también estuvieran ausentes, la 60 Legislatura del Estado de México tendría que elegir a quien ocuparía el cargo, no sin antes recibir una terna por parte del titular del Ejecutivo mexiquense.

Por el momento, quien ha tomado las riendas de Ocuilan, es el Cabildo completo, quien, en las próximas horas, tendrá que definir qué regidor asume la presidencia municipal como encargado de Despacho o si asume el secretario del ayuntamiento, José Juan Camacho, por un periodo no mayor a 15 días.

En este lapso, se citará al presidente municipal suplente, Vicente Rivera Fuentes, que aun cuando no originario de Ocuilan, está registrado ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).Si en este tiempo, no acude hasta en tres ocasiones al llamado o decide no asumir el cargo de edil, el Cabildo estaría mandando una terna al Ejecutivo estatal, para que éste mande al Congreso del Estado de México la propuesta.

Aunque extraoficialmente se habla de que la hija del hoy fallecido y presidenta del DIF municipal, Vanessa Linares, pueda encabezar esa terna para acceder al cargo.

0 Reviews

Write a Review







Submit Review

Comparte esto: WhatsApp

Telegram

Facebook

Twitter