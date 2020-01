Quedan “100 segundos” para el fin del mundo

Hoy Estado de México – enero 23, 2020

El Domm Days Clock, o Reloj del Día del Juicio Final, que simboliza la destrucción de la humanidad, se acerca más que nunca a su hora fatal, pues solo quedan 100 segundos para para que esto ocurra.

Miembros del Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos ajustaron la hora de este aparato creado después de la Segunda Guerra Mundial.

Los científicos advirtieron que la humanidad enfrenta dos peligros a la vez: la guerra nuclear y el cambio climático.

Ambos temas, dijeron, se agravan por una guerra de información cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad y porque los líderes mundiales han permitido que la infraestructura política internacional para gestionarlos se erosione.

Para revertir o al menos aminorar la cercanía al apocalipsis, se recomienda a los líderes estadounidenses y rusos que vuelvan a la mesa de negociaciones para restablecer el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio o tomar acciones para frenar la carrera armamentista innecesaria de misiles de mediano alcance.

Asimismo, que todos los países retomen el compromiso de frenar el aumento de la temperatura global, a menos de dos grados centígrados, conforme al Acuerdo de París.

El Doomsday Clock fue creado en 1947 para advertir al público sobre lo cerca que está la humanidad de destruir al planeta Tierra con tecnologías peligrosas de propia creación.

«Es una metáfora, un recordatorio de los peligros que debemos abordar si queremos sobrevivir en el planeta”, señala The Bulletin of the Atomic Scientists.