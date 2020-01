Posponen separación de la basura en Coacalco

Isaac Ramírez – enero 09, 2020

A pesar de que se había anunciado que, desde el primer día de 2020, iniciaría la separación de residuos en Coacalco, el gobierno municipal decidió posponer la implementación de la medida, al considerar que la población aún no cuenta con la información suficiente para su puesta en marcha.

Tras dar el banderazo de inicio de la repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Benito Juárez, el alcalde Darwin Eslava Gamiño informó que, en las últimas semanas, la Dirección de Servicios Públicos trabajó en el rediseño de 45 rutas para los 40 camiones recolectores recién adquiridos, con la intención de regularizar el servicio de recolección de basura en las calles y avenidas que conforman esta demarcación, pues existían deficiencias en las mismas, ya que una misma unidad pasaba hasta tres veces por una misma colonia, mientras que no llegaba a otras.

“Íbamos a empezar con el servicio de separación de basura en enero, pero lo que se hizo fue más bien una regularización de las rutas, y ahora que lo tenemos, en la página del Ayuntamiento vamos a poner qué días pasa el camión en cada zona y los recolectores de basura llevan volantes que le están entregando al ciudadano para que sepa qué día y a qué hora se van a recoger los desechos”, explicó.

El alcalde señaló que este esquema podría implementarse antes de que concluya el mes de enero; sin embargo, mencionó que no se tiene definido el día exacto en que se pondrá en marcha la nueva disposición de los residuos que se generan en las casas; no obstante, descartó que se vayan a aplicar sanciones para quienes no se apeguen a esta nueva disposición ambiental.

“No habrá multas, pero lo que va a pasar es que el camión recogerá un día solo la orgánica y si la gente intenta entregar inorgánica, no se la va a recibir, porque, entonces, si la revuelves en el camión, de nada servirá que la separen en su casa; entonces, los camiones van a estar rotulados con las leyendas Orgánica e Inorgánica y, obviamente, será la única que acepte”, apuntó.

Respecto a la regulación de los burreros y carretoneros dedicados a esta actividad con el apoyo de caballos y burros, Eslava Gamiño afirmó que se ha llegado a un acuerdo con ellos, por lo que ya no están ingresando a la demarcación con el uso de estos animales, sino que ha implementado otras alternativas como el uso de motocicletas o el arrastre con sus propios cuerpos; sin embargo, se iniciará con un proceso de credencialización en las próximas semanas con la intención de tenerlos identificados y conocer cuántos la están llevando a cabo, aunque descartó que este censo tenga un fin recaudatorio.

Respecto al inicio de la obra, Darwin Eslava subrayó que la repavimentación se realizará con una inversión de más de 3.1 millones de pesos, en beneficio de más de cuatro mil 500 personas que transitan por esta vía que se conecta con la cabecera municipal de esta demarcación.

Indicó que esta obra, junto con las avenidas José María Morelos y Pavón y Carlos Hank González se ejecutan con recursos del programa de obras de 2019, para las que se tiene un monto cercano a los 80 millones de pesos provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).

Entre los trabajos a realizarse en la avenida Benito Juárez, se encuentran la demolición de carpeta asfáltica, la excavación, compactación y la construcción de pavimento de 20 centímetros de espesor MR-45 para el soporte de tránsito pesado, además de la nivelación del pozo de visita y de la descarga sanitaria, la reparación de tomas domiciliarias, renivelación de caja de agua potable y de registros, así como la aplicación de pintura en guarniciones y limpieza fina de la obra.

