Por desaparición de Seguro Popular, familiares compran medicamentos e insumos en Toluca

Arturo Callejo – enero 08, 2020

Familiares de los pacientes del Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”, ubicado en Toluca, aseguran que, a partir de la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el pasado 01 de enero, los médicos les han solicitado la compra de medicamentos que anteriormente eran cubiertos al cien por ciento por el “Seguro Popular”.

La señora Nicolasa González Ángeles, oriunda de la comunidad de San Agustín Citlalli, en Ixtlahuaca, aseguró que su hija llegó al hospital por un cuadro de presión alta; sin embargo, en estos dos días, ha tenido que adquirir insumos médicos que nunca le habían solicitado, a pesar de que han ingresado al nosocomio en varias ocasiones.

“Mi yerno ha comprado medicamentos desde ayer, además de pañales y toallas. Él es el que está comprando todo, pero sí, desde anoche le han pedido varias cosas , me comentaron que, en Ixtlahuaca, ya empezaron a cobrar. Igual allá en el Mónica Pretellini, pero no sé cuánto ni la cantidad”, aseguró en entrevista.

Agregó que el cobro ha causado sorpresa en muchas familias de los pacientes, quienes, en su mayoría, no van preparados para erogar un pago por el servicio.

“ No veníamos preparados . Aquí mi nuera pasó hace dos años, pero pues no le cobraron, solo algunos medicamentos que no se encontraron, pero no le cobraron”, agregó.

Por su parte, el señor Miguel González de la Cruz, quien tiene internada a su pequeña hija en el mismo hospital que depende del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), indicó que aún no sabía si le iban a cobrar la estancia en el nosocomio.

“Yo fui y pregunté que, si cuando den de alta a mi hija, me iban a cobrar, y me dijeron que no sabían. No sé si me cobren por el tiempo que está aquí, no sé si lo que le están dando de atención médica”, apuntó.