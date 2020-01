Pide PAN que no haya auditor «carnal» en el Edoméx

Isaac Ramírez – enero 23, 2020

El Partido Acción Nacional (PAN) llamó a las distintas fuerzas políticas que conforman la 60 Legislatura mexiquense a privilegiar un perfil con conocimientos técnicos y alejando de cualquier corriente partidista en la elección del nuevo auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Ante el inicio de las entrevistas a los 34 aspirantes para ocupar la titularidad del OSFEM, el presidente del PAN en el Estado de México, Jorge Inzunza Armas, aseveró que el nuevo auditor debe contar con una probada imparcialidad para evitar que el órgano encargado de las auditorías y revisiones a la asignación de los recursos estatales y municipales, quede a cargo de un partido político, lo cual solo afectaría a la ciudadanía.

Jorge Inzunza lamentó que los grupos parlamentarios de Morena y de los partidos del Trabajo y de Encuentro Social hayan realizado reformas a la Ley de Fiscalización del Estado de México, para permitir la participación de diputados federales y locales, senadores y de funcionarios estatales y municipales, en el proceso de selección del nuevo auditor superior de la entidad.

“Es lamentable esto. Nosotros hemos dado nuestra posición firme en el Congreso acerca de que no estamos de acuerdo en que se modifique la ley, para que se den este tipo de circunstancias a favor de intereses políticos y no ciudadanos. No tenemos los votos para impedirlo, por eso hacemos un llamado a los partidos, no solo a Morena, a todos, para que la ciudadanía tenga a una persona ejemplar, de probada capacidad y con conocimiento técnico, para que responda al reto que significa el Órgano Superior de Fiscalización”, advirtió.