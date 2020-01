Ofrece Naucalpan descuentos en pago de impuestos en los primeros tres meses del año

Hoy Estado de México – enero 13, 2020

El Gobierno de Naucalpan invita a la población a aprovechar la campaña de descuentos, tanto en impuesto predial como en el pago por el servicio de agua potable.

Durante los meses de enero, febrero y marzo el ayuntamiento de Naucalpan otorgará descuentos a los contribuyentes cumplidos que paguen el impuesto predial y el agua potable.

Los descuentos son de 8% en enero, 6% en febrero y 4% en marzo, al pagar en una sola exhibición, así lo dio a conocer el ayuntamiento.

En tanto que los grupos vulnerables podrán acceder a un descuento de hasta el 34 por ciento, y los ciudadanos que llevan dos años consecutivos de pago, en tiempo y forma, pueden obtener hasta un 50 por ciento de descuento si pagan sus impuestos en el mes de enero.

En apoyo a los naucalpenses que no pueden salir de sus hogares por algún impedimento físico, enfermedad o discapacidad, el Gobierno municipal ha implementado el cobro a domicilio. Para ello solo se requiere registrarse para una visita y consultar el monto en los teléfonos ‪5371 8300 y ‪5371 8400 ext. 1104 y 1127, o a través de las asociaciones de colonos.

El pago del impuesto predial y agua se puede realizar en los módulos instalados en la explanada del Palacio Municipal, el Centro Cívico de Ciudad Satélite (Circuito Médicos No. 77), en San Mateo (Avenida Circunvalación Poniente No. 189), Tecamachalco (Fuente de Nezahualcóyotl No. 1), El Molinito (Avenida San Esteban No. 45), Chamapa (Avenida Minas Palacio No. 2) y Naucalli (CEFE, interior del Parque Naucalli). El horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

El Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) ofrece a los pensionados, jubilados, viudas y viudos sin ingreso fijo, personas con discapacidad y adultos mayores un descuento de hasta el 38% al comprobar su situación de vulnerabilidad.

La bonificación se aplicará a los usuarios que acrediten que habitan el inmueble correspondiente, excepto cuando sean cuotas mínimas, y se deberá presentar una copia de identificación oficial vigente.

En la carpa de OAPAS, ubicada en la explanada del Palacio Municipal se podrán realizar los pagos de agua potable de 9:00 a 17:00 horas, y se puede cubrir con tarjeta de crédito en una sola exhibición.

También en los pagos se recibirán en las oficinas del OAPAS, las cuáles estarán abiertas de lunes a viernes de 7:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas, y el pago puede realizarse con tarjeta de crédito hasta 6 meses sin intereses.

Los demás espacios para cumplir con el pago de este impuesto están ubicados en Ciudad Satélite (Circuito Médicos No. 77, Centro Cívico), Lomas Verdes (Baden Powell, esquina Av. Lomas Verdes, planta baja), San Esteban (Calzada San Esteban No. 46), Tecamachalco (Fuente de la Juventud No. 12), San Mateo (Olmos No. 31-A y Ceibas, Jardines de San Mateo) y Echegaray (Hacienda de Zotoluca No. 355, Fraccionamiento Echegaray). El horario de servicio en estos puntos es de 9:00 a 17:00 horas.

