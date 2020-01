Ocuilan podría tener mañana alcalde

Arturo Callejo – enero 16, 2020

Vicente Rivera Fuentes, presidente municipal suplente de Ocuilan de Arteaga, sostuvo que aún está a tiempo de asumir el cargo, luego del fallecimiento de Félix Alberto Linares González, quien fuese dos veces alcalde del citado municipio, por lo que su toma de protesta podría ser este viernes.

En la ciudad de Toluca, Rivera Fuentes, quien está registrado ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), como compañero de fórmula del ex alcalde, indicó que continuará su lucha contra la tala clandestina y los trabajos de forestación de su municipio.

“Ocuilan no puede estancarse, a Ocuilan le urge estabilidad política, nadie se mete a la carrera política esperando una desgracia, el ser suplente no es fácil, y menos en una situación de esta magnitud, el Doctor Linares me invitó a formar parte de su fórmula y creo que con el equipo que tenemos podemos seguir con su trabajo y quiero que termine la polarización, convoco a la población en general, a funcionarios y empresarios a mantener la paz”, exhortó el edil suplente.