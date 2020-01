Ocho niños huérfanos con parálisis cerebral podrían quedar en la calle, por desalojo de casa-hogar en Naucalpan

Isaac Ramírez – enero 27, 2020

Por octava ocasión en el último año, la jueza Cuarto Civil de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan, Rosario Abigail Tinoco Rincón, ordenó el desalojo de la casa-hogar “San Luis Gonzaga”, que, de llevarse a cabo este lunes 27 de enero, podría dejar a ocho niños huérfanos en la calle, pues las autoridades encargadas de la institución no cuentan con otra alternativa para resguardar a los pacientes por la menos cinco años en esta institución.

El presidente del patronato de Autismax, Manuel Espejo Rodríguez, afirmó que, por primera vez desde 2019, la institución de asistencia privada que ha atendido a cerca de 800 niños con este padecimiento crónico en más de 35 años, no cuentan con un recurso legal, como un amparo, para frenar el desalojo del inmueble ubicado en el número cinco de la avenida Fuentes de Satélite, en Ciudad Satélite, Naucalpan, por lo que consideró que es inminente la ejecución a favor de la empresa Residencias Modernas S.A. de C.V., filial de Frisa.

“No encontramos sin alternativas, por lo que lo único que queda es poner a los niños en la calle, cruzando las camas en la avenida, pues la autoridad no sabe qué hacer con ellos. Se han buscado algunas alternativas, porque son niños que no tienen padres, pero no existe una institución como ésta en el centro del país, por lo que es responsabilidad de la juez”, indicó.

Espejo Rodríguez acusó que, en los últimos meses, la juez ha ido abriendo la puerta al desalojo, ya que ha ordenado a la secretarías de Salud y de Seguridad del Estado de México, que acudan con ambulancias, enfermeras, médicos y con 50 integrantes del grupo antimotines para cumplimentar el desalojo o, de lo contrario, los responsables se podrían hacer acreedores a nuevas sanciones que van desde el arresto hasta el pago de multas por incumplimiento.

Mencionó que, actualmente, en este lugar sin atendidos 20 niños y adultos con este padecimiento, a los que se suman 25 niños más con autismo del centro Autismax, cuyos padres ya han sido notificados de un eventual desalojo para que acudan por sus familiares y puedan llevarlos de regreso a sus hogares, donde no podrán recibir una atención integral como en la casa hogar, donde participan médicos, psicólogos y terapeutas. Sin embargo, existe preocupación por el futuro de ocho de estas personas, quienes fueron abandonadas por sus familias o carecen de ellas.

Por lo anterior, autoridades de la casa-hogar solicitaron el apoyo de la sociedad civil para que este lunes se solidaricen con los pacientes de esta institución, única en su tipo en el centro del país, con la intención de nuevamente conformar un frente de defensa y una cadena de oración para evitar que los niños y adultos sean retirados de este lugar que ha sido su hogar desde hace 35 años.

El primer intento de desalojo se llevó a cabo el pasado 02 de julio de 2019, luego de que la juez ejecutor del Juzgado Cuarto Civil otorgara una orden de desalojo a favor de la empresa Frisa, a quien presuntamente le corresponde el predio que alberga la casa hogar y el Centro de Autismo Autismax.

Niegan arresto de secretario de Salud

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) señaló que el arresto ordenado por la juez Rosario Abigail Tinoco Rincón el pasado 12 de diciembre, en contra de su director general, Gabriel O´shea Cuevas, presuntamente por no cumplir con el apoyo para trasladar a tres menores de edad que padecen parálisis cerebral ante el desalojo del inmueble en meses pasados, no tiene validez, ni procedencia normativa.

“Desde el pasado mes de julio, en que el ISEM comenzó a recibir los oficios girados por parte de la jueza, Rosario Abigail Tinoco Rincón, en donde se solicitaba el apoyo para trasladar únicamente a tres menores de edad con algún tipo de discapacidad, este instituto acudió con tres ambulancias, médicos y enfermeras a cada una de las cinco diligencias de desalojo programadas, por lo que siempre acató las instrucciones de la titular del Juzgado Cuarto con sede en Naucalpan”, aseveró la dependencia estatal.

Agregó que el instituto atendió las diligencias ordenadas en tiempo y forma, lo cual seguirá ocurriendo “sin ningún tipo de pretexto o desacato”, pues, en todo momento, estará atento a las disposiciones jurídicas que tenga que cumplir.

