No es por intrigar, pero…

El buen comienzo del magistrado

El magistrado-presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, optó por terminar con el encono que existía en la 60 Legislatura del Estado de México, a partir de su designación, pues decidió asistir a la sesión de la Comisión Permanente y, de paso, visitar a los coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local, con la intención de dirimir rencillas y caminar juntos hacia adelante, en favor de la gobernanza en la entidad.

Y es que luego de la elección de Sodi Cuéllar, que, como lo hemos dicho en este espacio, era el favorito del inquilino de Lerdo, el 60 Legislatura del Estado de México, se dijo insatisfecho por los resultados y reclamó que los magistrados mexiquenses sean los únicos que se oponen a la “transformación” del país, lo que fue respondido unas horas después, con un llamado al respeto a la autonomía de los poderes.

Sin embargo, la visita del magistrado-presidente al Poder Legislativo fue visto con buenos ojos, pues se trató de un hecho sin precedentes en el Estado de México y, sobre todo, se convirtió en el escenario para establecer la paz, llamar a una colaboración respetuosa y conformar un entendimiento con pleno respeto a la división de poderes. En contra parte, los legisladores se comprometieron a trabajar de la mano para avanzar en la impartición de justicia. ¡Buen comienzo!

Piden culpables

Quienes no despertaron con la misma paz con la que iniciaron el año, son el ex alcalde sustituto de Naucalpan, Víctor Gálvez, y los ex integrantes de su gabinete, pues ayer nuevamente surgió la exigencia de que se castigue a los responsables de dañar al erario público en el trienio anterior, pues, a pesar de que ha transcurrido un año de las nueva administración, hasta la fecha, no se han iniciado procedimientos en contra de los exfuncionarios que se llevaron hasta el mobiliario de las oficinas públicas.

La exigencia llegó por parte del primer síndico, Maximiliano Alexander Rábago, quien pidió a la Contraloría municipal un informe detallado sobre los procedimientos que se llevan a cabo contra el ex edil y su equipo, quienes, dijo, están señalados por actos de acoso sexual, enriquecimiento ilícito y corrupción, lo que los llevó incluso a evidenciarse en lugares públicos, consumiendo sustancias ilegales.

El síndico lamentó que la impunidad en la que viven estos ex servidores públicos, los haga convertirse en los mártires del Partido Acción Nacional; posición que están usando para ungirse como líderes morales del blanquiazul, a pesar de su pésimo desempeño.

Lo que llamó más la atención es que la exigencia estuvo respaldada por los panistas que integran el Cabildo de Naucalpan, quienes se sumaron a la petición de que se castigue a sus compañeros, por el estado en que dejaron a la demarcación.

ADN podría desaparecer

En donde tampoco andan nada contentos, es en la corriente ADN del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y es que con el fallecimiento del alcalde de Ocuilan, Félix Alberto Linares, y con la llegada de Vicente Rivera Fuentes, pierden otro bastión que históricamente les había pertenecido, y que se suma a los territorios que esta fracción ha dejado de tener como es el caso de Nezahualcóyotl, con la renuncia a sus filas de Juan Zepeda Hernández, Juan Hugo de la Rosa García, Luis Sánchez y el propio Omar Ortega Álvarez. Pero no solo eso, pues, en diciembre, ADN perdió también la representación ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que también siempre le había pertenecido, pero que, con la salida de Javier Rivera, dio paso al fortalecimiento de otras corrientes como Nueva Izquierda y Vanguardia Progresista que tienen hoy esa posición, bajo el cobijo del alcalde de Villa de Allende, Arturo Piña.

