No es por intrigar, pero…

Hoy Estado de México – enero 10, 2020

AMLO exoneró a Alfredo Del Mazo

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador evidenció, de manera intencional, que cada una de las declaraciones e investigaciones que ha hecho el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, llevan su aval, luego de que el fiscal Alejandro Gertz reclamara que existen algunas declaraciones de funcionarios federales que vulneran el debido proceso y algunas pesquisas y detenciones que realiza la Fiscalía General de la República.

“Santiago Nieto no hace nada sin consultar con el presidente”, dijo el mandatario mexicano, pero lo que más llamó la atención es que varias de las declaraciones que ha hecho el titular de la UIF sobre investigaciones que se desarrollan actualmente, están relacionadas con mandatarios estatales en funciones; es decir, que López Obrador sabe de ellas.

Por eso, resalta que la Unidad de Inteligencia Financiera haya investigado, en septiembre de 2019, la cuenta que el gobernador Alfredo del Mazo Maza abrió en Andorra en 2012, aunque al comprobarse que no existió flujo de dinero en ella y que fue cerrada en 2013, se terminaron las indagatorias; es decir, el presidente sí ordenó revisar las propiedades del mandatario mexiquense, pero, posteriormente, decidió exonerarlo ante la falta de elementos. Con esos amigos….

Impera la improvisación

Las recientes protestas contra el aumento al transporte público evidenciaron que la decisión de aumentar las tarifas del transporte público en el Estado de México se tomó a la ligera y sin un consenso que beneficie a los mexiquenses, quienes serán los que tendrán que pagar dos pesos más cada vez que aborden una unidad para ir a sus escuelas, centros de trabajo o a sus hogares.

Y es que todo parece indicar que nadie midió los alcances que pudiera tener la implementación de la medida, pues, por un lado, la Secretaría de Movilidad no estaba lista con las nuevas pirámides tarifarias, por lo que, a pesar de que ésta entró en vigor este 01 de enero, los choferes no puede iniciar con el cobro de la nueva tarifa al no contar con el documento oficial que avale dicho costo, mientras que, por el otro lado, nadie se acordó de los grupos vulnerables, que son quienes más se han visto afectados por la decisión.

Esto, ha implicado que la dependencia estatal tenga que salir un día sí y el otro también a recular sus decisiones y corregir su propia medida, que tal parece solo se tomó para tener contento a un sector, lejos de cualquier estudio que pudiera avalar dicho incremento. En breves palabras, todo se trató de una improvisación.

¿Eso es capacitación?

Hablando de las protestas que se desarrollaron ayer en varias partes de la entidad contra el llamado “tarifazo”, lo que todavía encendió más el debate de este aumento al transporte público, fue la reacción que tuvo la policía municipal de Tlalnepantla, quien, a pesar de que la protesta de cerca de 50 estudiantes se desarrollaba de forma pacífica, reaccionó de forma violenta contra los jóvenes.

Y es que, por cerca de dos horas, los alumnos avanzaron desde la explanada municipal hacia la Secretaría de Movilidad del Estado de México sin contratiempos, sin provocaciones y sin generar algún daño a la infraestructura de este municipio, pero cuando decidieron cerrar la avenida Gustavo Baz para aumentar la exigencia de una reunión con las autoridades estatales, un grupo de policías, armados, llegó a provocar a los jóvenes con empujones y amenazas, y más tarde, con golpes a mujeres y detenciones.

Esto ocurre a pesar de que el alcalde morenista Raciel Pérez Cruz se empeña en afirmar que se ha avanzado en la profesionalización de los elementos, cuyo actuar dejó mucho qué desear y solo mostró la cara de una policía represora que dista mucho de estar capacitada. Insistimos en que se decían diferentes, pero no solo son iguales, sino que son peores.

0 Reviews

Write a Review







Submit Review

Comparte esto: WhatsApp

Telegram

Facebook

Twitter