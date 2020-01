No es por intrigar, pero…

El pasado del nuevo presidente del TSJEM

Ayer le dábamos cuenta de lo que significaba la llegada de Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) y quien era su principal promotor, nada más y nada menos que el gobernador Alfredo del Mazo, y es que el magistrado lleva a cuestas una serie de favores a los ocupantes de la casa de Lerdo, que jugaron a su favor para retribuirle la ayuda de muchos años.

Y no es para menos, pues Sodi Cuéllar fue uno de los integrantes del comité ciudadano que determinó que el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, no incurrió en el probable delito de enriquecimiento ilícito cuando fue mandatario. Esto, en la era de quien fuese Procurador General de Justicia del Estado de México, Abel Villicaña Estrada, (ya fallecido).

Por eso, hay que recordarle al señor magistrado-presidente, que quienes lo acompañaban en el comité ciudadano eran Antonio Gutiérrez Izita, Enrique Ugarte Dornbierer, Jesús Romero Sánchez y el abogado Alejandro Flores García, quienes, en noviembre de 2006, exoneraron de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones al también ex candidato presidencial, Arturo Montiel Rojas, integrante del Grupo Atlacomulco, al que pertenece el mandatario mexiquense. La duda ahora es ¿con tremendo favor, qué tanto podrá defender la autonomía del Poder Judicial el nuevo magistrado-presidente?

Se esperan protestas contra el tarifazo

Este jueves, se prevé que se intensifiquen la protestas “ciudadanas” contra el aumento a al pasaje del transporte público y es que diversos colectivos y también grupos políticos alineados a Morena han llamado a los usuarios a manifestarse contra el “tarifazo” frente a la Secretaría de Movilidad, en la sede ubicada en Tlalnepantla, partiendo de la Catedral de este municipio, a partir de las 12:30 horas.

Aunque se prevé que se realicen movilizaciones paralelas en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca y Tultitlán, lo cierto es que no se espera una nutrida asistencia, por lo que todo parece indicar que si bien los mexiquenses no tomaron bien la idea del incremento, al menos ya lo aceptaron y se resignaron a tener que cubrirlo pese a las múltiples deficiencias del servicio y a que no para la inseguridad a bordo de las unidades.

