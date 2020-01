No es por intrigar, pero…

Seguirá distraída

A partir de mañana, se reinician las actividades en el gobierno estatal, luego de que transcurrieran las vacaciones decembrinas; sin embargo, el gran pendiente con el que inicia el 2020, es el tema de la seguridad, que poco mejoró durante 2019.

Aunque primero lo que se tiene que aclarar es si Maribel Cervantes Guerrero permanecerá o no al frente de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, tras ser vinculada con los presuntos nexos que tuvo el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa.

Y es que hacerlo, generaría estabilidad al interior de la corporación estatal, quienes dejaron de ver a Cervantes Guerrero como una líder; sobre todo, porque, antes de que finalizara el año, asistió en silla de ruedas a la última reunión de Seguridad del Gobierno de México, lo que puso en duda también su estado de salud, por lo que prácticamente se dijo que la funcionaria se había retirado completamente de sus funciones y el liderazgo había recaído en otros mandos, aunque nunca se formalizó su renuncia.

Y aunque algunas voces afirman que Maribel Cervantes recuperó su salud y se ha reincorporado de lleno a sus funciones desde los últimos días de 2019, lo cierto es que sobre la funcionaria aún pesan las acusaciones que tendrá que aclarar no solo en México sino en Estados Unidos, y cuya defensa seguramente la seguirán distrayendo del objetivo principal que se tiene en la entidad, que es bajar la incidencia delictiva que aqueja todos los días a los mexiquenses.

Necesaria la colaboración

Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha sostenido que no le corresponde la investigación relacionada con la muerte del ex alcalde de Ocuilan, Félix Alberto Linares González, debido a que el incidente aéreo en el que perdió la vida el edil, ocurrió en un paraje del municipio de Puente de Ixtla, en Morelos, lo cierto es que la dependencia encargada de procurar justicia en la entidad no puede lavarse las manos tan fácilmente.

Y es que la muerte del ex edil perredista no se trata de un hecho que debe considerarse como aislado o desafortunado, pues el ex alcalde había denunciado, en varias ocasiones, ser víctima de amenazas y de un atentado contra su vida, por su lucha contra la tala ilegal que sufren los bosques en su demarcación, por lo que es necesario que exista una colaboración para descartar que el accidente haya sido parte de un nuevo atentado en su contra por parte de los grupos de la delincuencia organizada y aclarar cuáles fueron los factores que provocaron la falla mecánica en la aeronave que supuestamente tripulaba.

De no hacerlo, se enviaría un mensaje erróneo a estas bandas, acerca de que pueden seguir operando con total impunidad, a pesar de poner en jaque a las instituciones locales.

0 Reviews

Write a Review







Submit Review

Comparte esto: WhatsApp

Telegram

Facebook

Twitter