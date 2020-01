No eran ovnis las luces que se vieron hoy en el Valle de Toluca

Hoy Estado de México – enero 09, 2020

Poco antes de las 06:00 horas de este jueves, una serie de luces perfectamente alineadas, atravesaron el cielo del Valle de Toluca, causando curiosidad entre los habitantes.

Este fenómeno fue visto en municipios como Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma y San Mateo Atenco, donde los ciudadanos aseguraban haber visto varios ovnis.

Si fuiste de los afortunados en ver la formación de luces, lamentamos decirte que no fue ningún contacto del tercer tipo y que no eran objetos voladores no identificados (ovnis), se trata de una serie de satélites que han sido lanzados para formar una red que permita mejorar la distribución y conexión de internet de banda ancha.

Este proyecto es de la empresa SpaceX, la cual anunció el 20 lanzamientos de satélites Starlink en los próximos meses, los cuáles orbitarán a una altura de 350 km a los mil 150 km, una distancia relativamente cercana en comparación con los actuales satélites que brindan servicio de internet y que se encuentran a más de 35.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre.

SpaceX cuenta, en la actualidad, con el permiso para lanzar más de 10,000 satélites en los próximos meses y está tramitando la posibilidad de aumentar este número a más de 30,000 para los próximos años.

Así luce el proyecto presentado por SpaceX para crear la red de satélites

Debido a la serie de lanzamientos, es probable que podamos volver a apreciar la fila de luces hasta el 11 de enero en México.

En la página web de Starlink hay una enlace para poder seguir en tiempo real los objetos lanzados recientemente.

0 Reviews

Write a Review







Submit Review

Comparte esto: WhatsApp

Telegram

Facebook

Twitter