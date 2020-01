Mariana Seoane no quiere ser mamá por esta razón

Hoy Estado de México – enero 15, 2020

Aunque hace algunos años congeló sus óvulos para poder ser mamá en el momento que lo deseara, hace unos días la cantante Mariana Seoane, declaró que ya decidió que no quiere tener hijos, porque así está plenamente feliz.

Aseguró que el amor maternal lo canaliza hacia su familia, sus sobrinas y su madre.

“Tengo mis óvulos congelados, pero ahorita no me interesa. Lo que no entiendo es porque piensan que necesito tener hijos para ser suficientemente feliz”, expresó en aquél momento.