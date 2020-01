Justin Bieber padece enfermedad incurable

Hoy Estado de México – enero 08, 2020

El joven cantante Justin Bieber está a punto de lanzar un documental sobre su vida, en el cual revela la razón por la que permaneció oculto de los medios de comunicación desde el 2019, lo cual tiene que ver con una enfermedad incurable.

El canadiense fue diagnosticado con la enfermedad de lyme, una de las más comunes en Estados Unidos, y con la que ha luchado en los últimos cinco años.

Fue en un post en Instagram, donde Bieber confirmó su enfermedad y que la explicará con mayores detalles en su documental Justin Bieber: Seasons, el cual se estrenará el próximo 27 de enero.

«Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mi**da en metanfetamina, etc… No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general», aclaró el cantante