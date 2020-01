“Destruyeron mi relación”, acusa hombre infiel captado por la Kiss Cam

Hoy Estado de México – enero 22, 2020

Deyvi Adrade, el joven ecuatoriano que fue captado siendo infiel por una Kiss Cam durante un partido de futbol, se dice víctima al haber quedado destruída la relación con su real pareja, luego de que las imágenes se hicieron virales.

Efectivamente, aclaró, que la mujer con la que fue sorprendido y a quien apartó de él cuando se dio cuenta de que estaba siendo enfocado, era solo una amiga.

“En mi defensa quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el video no se ve ningún beso, no sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios, solo me juzgan y me critican pero nadie se pone en mis zapatos, Dios no quiera y no les pase lo mismo, soy inocente de la burla mediática y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final digan lo que digan”, compartió en su cuenta de Facebook.