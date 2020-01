Destituyen a 47 inspectores de Tlalnepantla por presuntos actos de corrupción

Isaac Ramírez – enero 15, 2020

Un total de 47 inspectores de la Dirección de Transformación Urbana del Ayuntamiento de Tlalnepantla fueron cesado del cargo, tras diversas denuncias que se han presentado por presuntos actos de corrupción durante las visitas a sitios donde se realizan obras en esta demarcación.

En conferencia de prensa, el alcalde Raciel Pérez Cruz también anunció el inicio del proceso de depuración de la Dirección de Fomento Económico, principalmente, en el área de Verificación Comercial, al considerar que los inspectores son la parte más importante en la cadena de mando para supervisar las gestiones que realizan los ciudadanos ante el gobierno local, por lo que, dijo, no puede permitirse que continúen las denuncias por presuntos actos de corrupción o de extorsión en contra de cualquier sector de la población.

«Este gobierno no va a tolerar conductas que afecten a algún sector de nuestra ciudad, de tal manera, que serán despedidos y vamos a estar muy atentos para que aun cuando entreguen la credencial, miren, yo no descarto que alguno de ellos, pudiera clonar la credencial y andar haciendo de las suyas, por lo que, al que agarremos, nos iremos con todo contra él», aseveró el edil.

Raciel Pérez apuntó que su administración ha recibido diversas denuncias y quejas de empresarios y comerciantes, quienes han sido víctimas de intentos de extorsión por parte de servidores públicos y personas que se hacen pasar como inspectores, para obtener algún pago adicional, por lo que se les ha perdido la confianza para que sigan desempeñando su labor.

Además, reconoció que siguen presentándose actos de corrupción al interior de la administración, por lo que exhortó a la población a denunciar cualquier acto de este tipo para que el ayuntamiento actúe en consecuencia y se puedan ir erradicando las extorsiones que afectan la inversión en la demarcación.

«Sí hay corrupción y así tomamos estas medidas, porque si yo no lo acepto, qué sentido tendría. Estamos actuando, no me quedo con los brazos cruzados, porque queremos que le cueste más trabajo al extorsionador y que la gente sepa defenderse, pero ese es un proceso gradual», mencionó.