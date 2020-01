Desabasto de agua en Ixtapaluca quedará solucionado en 15 días

Manuel López – enero 28, 2020

El desabasto de agua potable que sufren en la comunidad de Ayotla desde hace un mes, en Ixtapaluca, quedará solucionado a más tardar en 15 días, informó el Comité Ciudadano de Agua Potable.

De acuerdo con su presidente, Guillermo Díaz Mena, la falta del servicio se originó debido a un supuesto fraude que realizó la empresa responsable de perforar uno de los pozos comunitarios hace más de 15 años.

A decir del presidente, la empresa perforó el pozo dos, uno de los principales abastecedores de agua del pueblo originario, a solo 95 metros de profundidad de los 108 metros que se contrataron en el proyecto, lo que impidió la extracción del líquido.

Además, indicó que la falta de pago de los consumidores de hasta un 40 por ciento de las 16 mil tomas con las que cuenta el servicio, ha impedido reperforar la obra, aunque dio un plazo de 15 días para solicitar la emergencia.

«Dicen que me quieren hacer una auditoría, pero que me la hagan. Yo sé que he hecho bien las cosas y no tengo nada que temer. El trabajo se está haciendo y en menos de 15 días ya tiene otra vez el agua», indicó.