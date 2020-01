Antorcha Campesina opera su propio transporte público sin regulación de la Semov

Manuel López – enero 16, 2020

Uno de los principales problemas que enfrentan los usuarios del transporte público son las rutas ilegales que operan en el Estado de México.

Una de las más recientes, está conformada por alrededor de 80 unidades, las cuales, por más de un año, han brindado el servicio presuntamente como parte de la organización Antorcha Campesina, en el municipio de Ixtapaluca.

Las unidades entraron en funcionamiento desde enero de 2019, fecha en que asumió el poder en el municipio, Maricela Serrano Hernández, con la intención de ofrecer el servicio en las comunidades que cuentan con fuerte presencia de esa organización priista.

De acuerdo con operadores de transporte regulado, los vehículos carecen de concesión ante la Secretaría de Movilidad estatal; sin embargo, esto no les ha impedido prestar el servicio, debido a que las unidades de tránsito municipal omiten detenerlos.

«Las camionetas de Antorcha no las tocan para nada. Hacen operativos y a esas unidades no las detienen, porque pues son de su misma organización, cuando creo que no debería de ser así, sino que la ley sea pareja para todos», comentaron.