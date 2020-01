Alcalde minimiza el linchamiento de presunto ladrón en Toluca

Arturo Callejo – enero 28, 2020

El reciente linchamiento de un supuesto ladrón, la golpiza y posterior captura de dos de sus compañeros, en el poblado de San Diego de los Padres, al norte de Toluca, fue un hecho aislado y formó parte de los muchos acontecimientos que se dan en el país y en el Estado de México, consideró el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Este evento, ocurrió entre las calles de Ixtlahuaca y Sultepec, donde supuestamente el trío de individuos intentó asaltar un autobús, por lo que, la gente comenzó a gritar y enseguida se reunió una turba para propinar una golpiza a los señalados, muriendo uno en el lugar.

“En donde de repente la sociedad logra ponerle el pie a algún delincuente y la sociedad simplemente reacciona, esto está pasando en Chalco, en Tejupilco, en Guanajuato y en Sonora. “Estamos armando un rompecabezas muy largo que va a requerir mucha resistencia y mucho carácter de la autoridad para resistir este tipo de incidentes y lograr ir ganándole terreno a la delincuencia y a la inseguridad, reitero, en Toluca, estamos dando los pasos que se tienen que dar pero falta mucho por hacer; los pasos que estamos dando son contundentes y le vamos a ganar poco a poco terreno a la inseguridad”, aseguró el edil.

Anunció que se aumentará este año el estado de fuerza, el equipamiento de la policía local y el pago a la misma, para ello, no habrá incremento salarial para directores generales, de área, jefes de departamento, para el presidente municipal, regidores, síndicos, no habrá compra de vehículos nuevos, no habrá pago de viáticos y se hará un ajuste laboral, pues el personal “que no está haciendo nada, se vaya a hacer tareas de seguridad porque a todos se les va a dar esa oportunidad o busquen otras alternativas”

Juan Rodolfo Sánchez Gómez, insistió en que se contratarán más policías, se comprarán patrullas, más armamento, más cámaras de video vigilancia y se crearán grupos de inteligencia.

