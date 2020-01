Ahora sí te podrás deshacer de tu “ex”, joven cobra por borrarlo de tus fotos

Hoy Estado de México – enero 27, 2020

Ya no tienes por qué desaparecer todas las fotos que subiste a tus redes sociales y en las que sales con tu ex, ahora una usuaria de Twitter promete borrar a tu ex de todas tus fotos por tan solo 10 dólares.

«Por 10 dólares borraré a tu ex de tus fotos, solo trabajos serios, por favor», se lee en la publicación que tuvo muchos comentarios y peticiones de “trabajos”.

Por suerte podrás recuperar esa foto en la que saliste “súper” sin necesidad de tener al tóxico o tóxica en ella.

Por si te interesa, la cuenta de la diseñadora es @hexappeal.

