Acuerdan Semov y transportistas aplazar aumento en las tarifas del transporte público del Edomex

Isaac Ramírez – enero 06, 2020

Previo a su autorización, la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México y los líderes transportistas acordaron que las nuevas del transporte público se comenzarán a cobrar hasta el mes de febrero, a pesar de que la medida entró en vigor desde el primer día de 2020, con el objetivo de concientizar a la población sobre este aumento en el servicio.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio de comunicación al interior de la dependencia estatal, fueron los propios empresarios del transporte público quienes informaron a la dependencia estatal que el cobro de las tarifas con el nuevo ajuste de dos pesos no se aplicaría de manera inmediata, pues consideraron necesario implementar mecanismos para informar previamente a los usuarios sobre este incremento en el costo del servicio, como la colocación de letreros y con el diálogo que puedan tener los choferes con los pasajeros.

En tanto, la Secretaría de Movilidad se comprometió a ir entregando, a lo largo de este mes, las nuevas pirámides tarifarias a las unidades que cuenten con las condiciones necesarias para operar en el territorio mexiquense, pues los choferes de las unidades no pueden cobrar las nuevas tarifas si no tienen este documento sellado a la vista de los usuarios.

A través de un recorrido hecho en el Valle de México, se pudo constatar que algunos de los conductores realizan el cobro con el ajuste tarifario sin portar un documento oficial que avale el cobro, lo que ha generado molestia entre los usuarios.

“A mí me querían cobrar 15 pesos, pero no se los quise pagar porque no vi la pirámide y cuando le dije que solo le iba a dar 13 pesos, que es lo que pagaba antes de que terminara el año, pero el chofer se enojó y me pidió que me bajara. Decidí esperar un nuevo microbús, aunque perdí como 15 minutos”, indicó Arcelia Domínguez, vecina de Tlalnepantla.

Ante ello, la dependencia estatal exhortó a los usuarios a denunciar cualquier cobro ilegal o abuso de los choferes, debido a que se han registrado algunas denuncias, vía redes sociales, en las que los usuarios se quejan de que los conductores solicitan el pago del pasaje con el ajuste tarifario a pesar de no contar con la pirámide tarifaria a la vista.

Informó que, en los primeros dos días del año, apenas se contabilizaron cinco denuncias por este motivo, las cuales ya fueron atendidas; sin embargo, llamó a los usuarios a no quedarse callados y denunciar cualquier anomalía en el cobro para que se puedan implementar operativos que permitan sancionar a los conductores o rutas incumplidas en el acuerdo, al tiempo en que se detectan unidades estén prestando el servicio de manera ilegal.

