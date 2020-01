Abuelo de niño tirador podría estar ligado al crimen; le congelaron cuentas millonarias

Hoy Estado de México – enero 14, 2020

El abuelo del niño que desató un tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, podría estar ligado con actividades criminales, motivo por el que poseía armas y el pequeño de 11 años tenía acceso a ellas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que al hombre le fueron bloqueadas cuentas millonarias, ante un posible caso de lavado de dinero.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme señaló que se investigan los antecedentes de José Ángel “N” (el abuelo del niño), de 58 años de edad.

Por ello, el gobernador destacó la importancia de analizar el entorno en el que se desenvolvía el estudiante, quien cursaba sexto de primaria.

“Aunque era un buen estudiante, los ejemplos que tenía no eran los mejores. Además, no es nada más que el menor haya tomado las armas que tenía de manera irresponsable el abuelo en la casa, sino que también el abuelo impulsó al niño para que le gustaran las armas. Mucha gente está imaginando un abuelo como el que muchos tenemos, tierno y dulce y que quiere a sus nietos. Hoy estamos viendo que no es así: es un tema complejo el que vivía el menor”, indicó.