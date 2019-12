Yuridia no soportó las críticas y eliminó su cuenta de Instagram

Hoy Estado de México – diciembre 29, 2019

Gran revuelo ha causado Yuridia en los últimos meses, sobre todo por su declaración acerca de sentir “fobia social”, y más aún luego de las críticas que ha recibido tras su enlace matrimonial, lo cual la llevó a eliminar su cuenta en Instagram.

La intérprete ha acaparado los titulares de la prensa de espectáculos, a la cual sorprendió con su boda con Matías Aranda y ante la publicación de varias imágenes de su enlace matrimonial.

Su esposo ha recibido muchas críticas, ya que usuarios de redes sociales aseguran que tiene la vida resuelta por haberse casado con ella.

Ante los constantes ataques la cantante tomó la decisión de cerrar su cuenta @yuritaflowers.

Al realizar la búsqueda de su perfil, en la que tenía miles e seguidores, solo se aprecia la leyenda “usuario no encontrado».

Hace un par de semana la ex integrante de La Academia respondió a un usuario de Instagram, con respecto a las fotos que publicó de su boda con Matías Aranda.

Sobre las críticas a su ahora esposo, Yuridia manifestó: «y sí, me molesta que hablen así de mi marido, que estoy segura trabaja más que nosotros tres juntos, por algo están aquí metidos en Instagram, por eso él no postea, porque le vale mil kilos de…el compartir o no, cosas con gente que no conoce».