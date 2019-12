Video: Fuerte oleaje provoca choque de cruceros en Cozumel

Hoy Estado de México – diciembre 20, 2019

Esta mañana chocaron dos cruceros que se disponían a atracar en el muelle Puerta Maya ubicado al sur de la isla de Cozumel en Quintana Roo.

Al parecer, el accidente fue provocado por la falta de pericia de una de las embarcaciones y el fuerte oleaje.

Dicho muelle es operado por la compañía Carnival y se encuentra a 500 u 800 metros del muelle SSA México, donde atracan los cruceros más grandes del mundo que tienen en su ruta a la Isla de las Golondrinas.

Aunque no se reportan lesionados, al momento del accidente el crucero Oasis of the seas contaba con 15 mil pasajeros y tripulantes, mientras que el Glory con un poco más de 4 mil 500.

Los daños se reportaron en la esquina izquierda del lobby intermedio del crucero Oasis of the seas, los cuales se suscitaron alrededor de las 8:50 horas.

CHOCAN-CRUCEROS

0 Reviews

Write a Review







Submit Review

Comparte esto: WhatsApp

Telegram

Facebook

Twitter