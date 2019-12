RBD regala a sus fans una foto del reencuentro

Hoy Estado de México – diciembre 23, 2019

A 15 años de haberse lanzado el grupo de Pop, RBD, los integrantes de la agrupación musical se reunieron y se tomaron una foto que se ha vuelto viral en las redes sociales ya que era algo casi imposible, debido a la reciente boda de Dulce y el segundo embarazo de Anahí.

Fue Alfonso Herrera quien en su cuenta de Instagram compartió una imagen mostrando el momento del reencuentro, en la que se ve la unión y el cariño que aún existe entre los miembros de RBD.

Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros , ni tiene signos de pesos , si no el reencuentro de los seis», dice la publicación de Poncho.

0 Reviews

Write a Review







Submit Review

Comparte esto: WhatsApp

Telegram

Facebook

Twitter