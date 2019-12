Profeco da recetas para Navidad desde 60 pesitos

Hoy Estado de México – diciembre 23, 2019

En esta temporada de gastos fuertes es importante recordar no comprar lo que no se necesita y no comprar lo que no se puede pagar, así lo recomendó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Y precisamente para que los mexicanos no gasten de más en esta temporada navideña y fortalezcan la economía regional, la Profeco dio un recetario con 7 guisados distintos, elaborados con ingredientes nacionales que en esta temporada tienen un costo razonable.

Acompañado de tres famosos chefs mexicanos, el titular de la Profeco preparó los «platillos sabios» para 4, 5, 6, 10, 12 ó 20 personas con precios que oscilan desde 59.74 pesos para una tamaliza de rajas con queso, pero los chefs también elaboraron con 414.84 pesos un lomo mechado al horno, en ambos casos para una docena de personas.

De acuerdo con la Profeco, el bacalao, que es uno de los productos más caros en esta temporada, puede sustituirse por atún a la vizcaína, logrando un ahorro de 40 por ciento.

El recetario con los cinco platillos que propone la Profeco, está a disposición de los consumidores en su portal de internet profeco.gob.mx, donde podrás encontrar platillos de mestizaje con ingredientes mexicanos, más baratos que los importados.

El procurador indicó que los operativos de vigilancia continuarán, para supervisar que no se abuse de los consumidores en esta temporada, aunque recordó que “estamos en libre mercado y si un producto es caro, lo inteligente es no comprarles”.

