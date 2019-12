No es por intrigar, pero…

¿Se quedará Maribel Cervantes en la policía?

La permanencia de Maribel Cervantes Guerrero al frente de la Secretaría de Seguridad del Estado de México parece insostenible, al menos, en el corto plazo.

Y es que, a partir de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, el nombre de la secretaria ha salido a relucir en todas las investigaciones relacionadas con el ex jefe de la policía federal, por lo que todo indica que la funcionaria estatal estará más enfocada en su defensa que en la operatividad de la seguridad en el territorio mexiquense, cosa que es impensable.

Y es que, contrario a lo que dijo el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, acerca de que no iba a iniciar investigaciones contra ex funcionarios por la presunta protección al Cártel de Sinaloa por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, resulta que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que se indaga a cinco ex trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, derivados de una presunta triangulación de dos mil millones de pesos, entre los que se incluye a Cervantes Guerrero.

¿Qué tanto estará dispuesto Alfredo del Mazo de permitir que la jefa de la policía del Estado de México esté siendo relacionada en las investigaciones internacionales? ¿Maribel Cervantes podrá seguir cuidando a los mexiquenses y encabezar su defensa al mismo tiempo? Son preguntas cuya respuesta debe ser pronta.

El peor regalo de Navidad

Vaya regalo que recibieron los mexiquenses este jueves y es que, cuando todos celebraban que hubiera un acuerdo entre el sector empresarial, los sindicatos y el gobierno para aumentar en 20 por ciento el salario mínimo, llegó el anuncio de que el costo del pasaje mínimo en el transporte público subirá dos pesos y 25 centavos por cada kilómetro adicional.

El informe no cayó nada bien en la gente, quien con desdén asegura que el argumento de que, con el aumento de las tarifas, mejorará el servicio, es impensable, pues fue la misma justificación que se usó hace poco más de dos años y el transporte público no solo no cambió, sino que la inseguridad a bordo de las unidades, se incrementó, sin que las autoridades pudieran hacer algo por contenerlo.

Por ello, los mexiquenses terminan mal y de malas el próximo año, en donde no se vislumbra un mejor 2020, pues las estimaciones de los propios empresarios no son mejores en la entidad.

Nuevo desdén a los alcaldes

Otros que no están nada contentos, son los alcaldes del Estado de México, pues la 60 Legislatura del Estado de México aprobó que el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) bajara de cuatro mil millones a dos mil 500 millones de pesos para 2020; recursos que los gobiernos locales usaban para realizar obra pública en los municipios, pero que, a partir del próximo año, bajará todavía más de lo que tenían proyectado.

Y es que, a partir de la desaparición del Ramo 33, el cual también fue recortado por la Federación, los municipios se respaldaban con este fondo para tratar de concretar obra pública a pesar de los jaloneos que existían para que les bajaran los recursos, pero con la reducción de los recursos, que tampoco fue bien tomada por Morena, todo parece indicar que la mejora de las vialidades y la construcción de nuevos espacios para brindar más servicios, serán cosa del pasado.

