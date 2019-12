Niño con cáncer murió en los brazos de Santa Claus cumpliendo su último deseo

Entre lágrimas Eric Schmitt-Matzen, de 63 años, contó la experiencia más dolorosa, pero también hermosa, que vivió como representante de Santa Claus, al poder cumplir el último deseo de un niño que agonizaba víctima de cáncer.

Como cada año Schmitt se caracteriza de Santa Claus, visita hospitales tiendas departamentales, y escuelas en Tennessee, Estados Unidos, pero hace tres años recibió una llamada de una enfermera que le pedía que acudiera al hospital para que un niño de cinco años, pudiera conocerlo y cumplir su último deseo antes de morir.

La situación era tan grave, le dijo la enfermera, que Santa llegó en menos de 15 minutos al hospital.

Para no derrumbarse, pidió que saliera todo el mundo de la habitación en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Estaba muy débil, como si fuera a quedarse dormido, me senté en la cama y le dije “¿Qué es eso de que te vas a perder la Navidad? ¡De ninguna manera! ¡Eres mi duende número uno!”, contó Schmitt-Matzen entre sollozos.

El niño levantó la mirada y le preguntó “¿en serio soy yo?” a lo que Papá Noel le dijo “¡claro!”.

Al entregarle el regalo, el pequeñito de 5 años apenas tenía fuerzas para abrirlo, pero al ver que era su juguete favorito de Paw Patrol, sonrió y apoyó su cabeza en el regazo de Santa.

“Dicen que me voy a morir. ¿Cómo puedo saber a donde voy?”, Schmitt-Matzen le pidió que cuando llegara dijera que era su duende número uno y que lo dejarían entrar. El menor preguntó «¿Lo harán?, a lo que Papá Noel volvió a decirle “¡claro!”.

En ese momento, el niño se incorporó un poco, le dio un gran abrazo y le dijo una última cosa: “Papá Noel, ¿me puedes ayudar?”. Esas fueron sus últimas palabras. Schmitt-Matzen lo abrazó y antes de que pudiera responder, el menor murió.

Fuera de la habitación todos eran conscientes de lo que había pasado. Su madre entró llorando y gritando “¡No, no, todavía no!”. Schmitt-Matzen se derrumbó y cuenta que no paró de llorar en todo el trayecto de vuelta y llegó a plantearse dejar de presentar a Papá Noel, pero la sonrisa de los niños le devolvieron la ilusión y le hizo comprender que tenía una responsabilidad con ellos y que no podía abandonar su misión. “Es importante para ellos y para mí”, concluyó.

0 Reviews

Write a Review







Submit Review

Comparte esto: WhatsApp

Telegram

Facebook

Twitter