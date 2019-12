Murió Maurice White, vocalista de Earth, Wind & Fire

Dormido en su casa de Los Ángeles California murió Maurice White, a los 74 años de edad, quien fuera fundador y vocalista de Earth, Wind & Fire, una popular agrupación de los setenta.

El cantante fue diagnosticado con Parkinson en 1992, pero su salud decayó en los últimos meses, informó su familia.

El grupo Earth, Wind & Fire estuvo 20 veces postulado al Premio Grammy, ganando en 6 ocasiones.

Entre sus temas más famosos están Boogie wonderland, Fantasy, September, Let´s groove, After the love has gone y el #1 Shining star.

Verdine White, también integrante de la banda publicó un mensaje en la página de Facebook de la agrupación:

«Mi hermano, héroe y mejor amigo Maurice White falleció en paz anoche mientras dormía. La familia pide que por ahora se respete su duelo y su privacidad».

