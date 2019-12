Le marcaba y le marcaba y nunca contestó; hermana de Nazaret

Manuel López – diciembre 26, 2019

El día de su desaparición Nazaret Bautista Lara salió de compras junto a una de sus compañeras de Universidad en Chapingo hacia el centro del municipio de Texcoco.

A su regreso, ya entrada la tarde, llamó a sus padres y les dijo que al día siguiente saldría rumbo a Achiquihuixtla Atlapexco, Hidalgo, para pasar la Nochebuena y Navidad junto a ellos.

Primero habló con su padre Pedro, luego saludó a su mamá Carmela, y al último conversó un poco con su hermana menor Yatzyri, con quien se puso de acuerdo para verse cuando regresara de la preparatoria.

«Me acuerdo muy bien de la última platica. Me dijo que cómo estábamos y le dije que estábamos trabajando, que le estaba ayudando a mi papá en el campo, y me dijo; yo salgo y mañana temprano y llego en la tarde por si van a salir me dejan las llaves, pero yo le dije no creo, porque te estamos esperando», recuerda su hermana Yatzyri.