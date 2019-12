Aprueban juicio político contra Donald Trump

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump board Air Force One before departing from Andrews Air Force Base in Maryland on November 26, 2019. – Trump is heading to Florida for a rally and to spend the Thanksgiving holiday at his Mar-a-Lago resort. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será sometido a un impeachment o juicio político, según lo aprobó la Cámara de Representantes de ese país, a quien se le acusa de abuso de poder y de obstrucción al trabajo del Congreso. Luego de varias horas de discusión sobre el proceso, la iniciativa impulsada por los demócratas, liderados por Nanci Pelosi, obtuvo los votos necesarios para ser aprobada. El total, los demócratas obtuvieron 230 votos a favor del juicio político mientras que 195 congresitas republicanos y dos democratas estuvieron contra esta medida. En un juicio político la Cámara de Representantes se erige como investigador y fiscal, mientras que el Senado hace las veces de jurado y juez, según establece la Constitución de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos probablemente abrirá el juicio político en enero tras el receso por Navidad; se espera que Trump sea absuelto ya que se necesitan al menos 67 votos para destituirlo y los republicanos tienen 53 de los 100 escaños.







