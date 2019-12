Advierte a AMLO a la empresas cumplir con el pago de aguinaldo

Hoy Estado de México – diciembre 20, 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que hoy es el último día para que los trabajadores del país reciban el aguinaldo, por lo que exhortó a las empresas a cumplir con esta prestación laboral.

En su conferencia matutina también anunció que se realizarán inspecciones, pues advirtió que hay varias empresas en las que hay despidos o incluso simulación de éstos para no pagar a los empleados.

“Si tenemos un mecanismo adecuado va a haber un ¿Quién es quién? en el trato a los trabajadores, porque tenemos información de que se trata de grandes empresas, no solo pequeñas y medianas. Se sigue despidiendo en estas fechas a los trabajadores para no pagar las prestaciones y no queremos que esto siga sucediendo», dijo López Obador.