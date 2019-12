Abuelita se anuncia en Internet para no pasar la Navidad sola

Hoy Estado de México – diciembre 22, 2019

Una mujer publicó este mes un anuncio en Craiglist para poder pasar la Navidad con alguna familia, ya que no tiene familiares con quienes pasar estas festividades.

El anuncio de la mujer mayor de nombre Carrie, residente de Oklahoma, Estados Unidos, incluía la oferta de llevar la cena y regalos para los niños de la familia que decidiera adoptarla por un día.

Craiglist es un sitio web donde se ofertan sillones, televisiones y otros artículos gratis, en el cual la “abuelita” decidió poner su anuncio.

Y aunque todos podríamos imaginar que esta oferta podría sensibilizar a los internautas, no fue así, pues muchos acusaron a la mujer de querer “gorronear” la comida y hasta algunos le sugirieron “que se quitara la vida”.

Estos comentarios negativos causaron que la mujer eliminara el mensaje rápidamente, pero antes de que eso pasara un usuario de nombre Carson Carlock tomó una captura de pantalla que ahora publicó en Internet para buscar a la “abuelita” y llevarla a festejar la Navidad a su casa.

¿Alguien necesita una abuela para Navidad? No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Puedo cocinar y cocinaré la cena. ¡Llevaré comida y regalos para los niños! No tengo a nadie y me duele mucho. Déjame ser parte de tu familia”, decía la conmovedora publicación que fue borrada.

